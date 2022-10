PSV zet Heerenveen en Colassin opzij, maar ziet landgenoot Yorbe Vertessen geblesseerd uitvallen

Cody Gakpo (75.) verloste de Eindhovenaren bij het ingaan van het slotkwartier in het Abe Lenstra Stadion. Toch konden de Eindhovenaars niet tevreden zijn na de driepunter in Friesland. Domper op de feestvreugde was het uitvallen in de 42e minuut van basisspeler Yorbe Vertessen, die afgelopen donderdag nog twee treffers liet noteren in de 1-5 zege bij Zürich in de Europa League. Ook Ismael Saibari moest tegelijkertijd noodgedwongen de strijd geblesseerd staken. Over de ernst van de blessure is het nog gissen.

In het verliezende kamp werd Anas Tahiri in de 80e minuut gewisseld voor Antoine Colassin. Aan de overzijde bleef Johan Bakayoko op de bank.

PSV behoudt met 21 punten in de tussenstand van de Nederlandse eerste klasse voeling met leider AZ (23 ptn.) en nummer twee Ajax (22 ptn.).