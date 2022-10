Belgische trekkers vast door zware sneeuwval in Indiase vallei

Peter Van Geit zou via WhatsApp hebben laten weten aan een andere groep hikers dat hij samen met reisgezel Sneha op 5 oktober de Kaliheni-pas was overgestoken. Ze waren op weg naar Bara Bhangal waar veel sneeuw lag. Ze kwamen echter vast te zitten aan de berghut Devi ki Marhi II. Sneha raakte sneeuwblind zodat het duo niet verder kon. Bovendien kwam het duo zonder voedsel te zitten.

Peter Van Geit vroeg om onmiddellijke evacuatie per helikopter. Volgens tribuneindia.com stonden de autoriteiten in contact met de twee trekkers en werd alles in het werk gesteld voor een evacuatie. Zo is de Indiase luchtmacht gevraagd om een heli ter beschikking te stellen. Volgens socialnews.xyz is vanuit Kulllu een reddingsteam naar het duo gestuurd. Of de evacuatie überhaupt heeft plaatsgevonden, is niet geweten.