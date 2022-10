Politie Maasland arresteert Maasmechelaar in gestolen auto na melding van ANPR-camera

Bij de noodcentrale 101 werd via een ‘hit’ van een ANPR-camera duidelijk dat op de Boslaan in Dilsen een gestolen voertuig reed. — © Tom Palmaers

Politie Maasland heeft zaterdag een Maasmechelaar in een gestolen auto in de boeien geslagen op de Boslaan in Dilsen. De ANPR-camera (nummerplaatherkenner) maakte zaterdag om 11.20 uur melding van de gestolen auto.

Na de zogenaamde ‘hit’ van de ANPR-camera verwittigde de noodcentrale 101 in Hasselt de politieploegen van Maasland. Die konden het gestolen voertuig snel lokaliseren. De bestuurder negeerde het bevel tot stoppen meerdere malen. De politie ging daarop over tot interceptie en de 36-jarige bestuurder uit Maasmechelen werd in de boeien geslagen. De auto en het kenteken werden in beslag genomen. Het parket Limburg werd verwittigd van de arrestatie. Die besliste de bestuurder niet langer te arresteren. De man wordt later opnieuw uitgenodigd voor verhoor.