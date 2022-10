Het Taiwanese leger tijdens een oefening in New Taipei. “China kampt met enorme binnenlandse problemen. Een oorlog met Taiwan zou Xi goed uitkomen.” — © Lam Yik Fei/nyt

De algemene mobilisatie is nog lang niet afgekondigd in Taiwan, maar het conflict met grote buur China hangt wel tastbaar in de lucht. Toch laat het eiland zich niet meeslepen door angst. "We hebben geleerd van Oekraïne. Een kleine, maar gedreven bevolking kan veel bereiken als ze zich verzet."