Lagere energieprijzen zijn nog niet voor morgen, dat is duidelijk. Wie nog wat reserves heeft, kan z’n huis maar beter ‘future proof’ maken. Maar je moet dan knopen doorhakken: wat kan nu al? Wat moet je snel inplannen? Wat kan later nog? We gingen op huisbezoek met een renovatiecoach bij Laura (35), een alleenstaande mama die haar verouderde woning wil renoveren.