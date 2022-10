Twee jonge West-Vlaamse vrouwen overleden bij auto-ongeval in Rome

Twee jonge vrouwen uit West-Vlaanderen zijn afgelopen nacht om het leven gekomen in Rome. Ze raakten betrokken bij een auto-ongeval. Dat bevestigt de burgemeester van Menen Eddy Lust aan onze redactie.

De omstandigheden van het ongeval waarbij de twee vriendinnen, beiden twintigers, om het leven zijn gekomen, zijn nog onduidelijk. Wel zou er een taxi bij betrokken geweest zijn. De Italiaanse autoriteiten delen nog weinig informatie over de precieze omstandigheden.

De naasten van de jonge vrouwen zijn in de loop van de dag ingelicht. Familie en vrienden reageren intussen geschokt op sociale media.

Ook de RHIZO Hotelschool in Kortrijk, waar een van hen schoolliep, heeft al gereageerd op het nieuws. “Dinsdag kwam je als oud-leerlinge nog tafelen bij ons op school, vandaag vernemen we het tragische nieuws. Zo jong en zo oneerlijk… We wensen de familie en vrienden veel sterkte toe”, staat er te lezen.