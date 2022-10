Philippe Gilbert neemt afscheid van het profpeloton met een 27ste plek in Parijs-Tours: “En nu: genieten!”

Philippe Gilbert heeft zijn laatste koers gereden. Onze landgenoot reed met Parijs-Tours zijn laatste profkoers uit zijn carrière. De 40-jarige Luikenaar werd 27ste in Tours en was achteraf blij dat hij zich toch nog eens kon tonen. “Ik vond het belangrijk om er in de finale bij te zijn”, aldus Gilbert.

Philippe Gilbert heeft er in zijn laatste race alles aan gedaan om in schoonheid te eindigen. Onze landgenoot toonde zich onderweg, maar moest toch tevreden zijn met een 27ste plek. “Ik heb in de finale toch nog iets proberen te doen”, klonk het bij Gilbert. “Maar dat was erg lastig met al die sterke sprinters en hun ploegen in de groep.”

“Ik vond het wel belangrijk dat ik er in de finale nog bij was. Het was hectisch met al die gravelstroken en valpartijen, maar toch ook plezant. Ik ben blij dat ik mijn laatste race heelhuids ben door geraakt. En nu: genieten!”