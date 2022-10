Bestuurder onder invloed van drugs vlucht voor politie en crasht in Runkst

Een bestuurder die onder invloed van drugs reed, is zaterdagavond op de vlucht geslagen voor de politie. Zijn dolle rit eindigde met een crash op het Sint-Hubertusplein in Runkst.

De bestuurder raakte als bij wonder niet gewond. Het motorblok was uit zijn auto gevlogen tijdens het ongeval. Politie Limburg Regio Hoofdstad heeft meerdere processen-verbaal opgesteld. De bestuurder reed onder invloed van drugs, hij had drugs bij, hij reed met een voorlopig rijbewijs en hij beging meerdere verkeersinbreuken. Het rijbewijs van de bestuurder werd ingetrokken.