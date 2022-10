SpaceX lanceert succesvol twee telecomsatellieten en herbruikbare raket breekt record

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft in de nacht van zaterdag op zondag succesvol twee telecomsatellieten van operator Intelsat gelanceerd, zo heeft space.com gemeld. De rakettrap in kwestie werd zo al veertien keer hergebruikt. En dat is een record.

Vanop Cape Canaveral in Florida vertrok om 1.05 uur Belgische tijd een Falcon-9 draagraket van SpaceX. Zoals gewoonlijk voor dat type keerde de eerste rakettrap, om de lanceerkosten te drukken, terug zowat 8,5 minuten na de lancering, om te landen op het droneship A Shortfall of Gravitas. Het was de veertiende keer dat de welbewuste rakettrap dit huzarenstukje tot een goed einde bracht en het is ook een record, weet space.com.

Ongeveer 33 minuten na het vertrek kwam de Galaxy-33 satelliet van Intelsat vrij, vijf minuten later gevolgd door de Galaxy-34. Voor SpaceX was het de derde lancering op vier dagen tijd.