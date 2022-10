Geen sprake van teleurstelling! Mathieu van der Poel vliegt winnaar Gianni Vermeersch in de armen op WK gravel

Wereldkampioen werd Mathieu van der Poel dit jaar niet. Toch was de Nederlander allesbehalve teleurgesteld na het WK gravel. Bij aankomst vloog Van der Poel winnaar en ploegmaat bij Alpecin-Deceuninck Gianni Vermeersch in de armen. Het leverde alvast mooie beelden op.

