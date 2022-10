Fietser (50) uit Bree maakt dodelijke val op oprijstrook van brug in Neeroeteren

Het ongeval gebeurde vermoedelijk in de loop van de nacht. De 50-jarige was met de fiets naar een evenement van vijftigjarigen geweest. Hij is gevallen op het smalle en steile fietspad om de brug van Waterloos op te rijden, in de Kanaalstraat in Neeroeteren. Het fietspad was nat en de temperatuur zakte al richting vriespunt. Mogelijk heeft gladheid de fietser verrast.

De locatie van het ongeval. — © Google Streetview