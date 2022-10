Gianni Vermeersch dolgelukkig met regenboogtrui: “Dit was mijn grootste kans om eens wereldkampioen te worden”

Niet Mathieu van der Poel, maar Gianni Vermeersch is de eerste wereldkampioen gravel. Onze landgenoot was dan ook bijzonder tevreden dat hij zijn vroege vlucht kon afronden. “Ik kan het niet geloven”, was de renner van Alpecin-Deceuninck in de wolken met zijn regenboogtrui.

“Op de laatste singletrack, een van mijn favoriete delen van de wedstrijd, ging ik vol toen ik zag dat Oss het moeilijk kreeg”, was Gianni Vermeersch bijzonder gelukkig met zijn overwinning op het WK gravel in het interview na de race. “Ik zag mijn voorsprong op Oss meter per meter groter worden en dan heb ik mij dan uiteraard niet ingehouden en ben vol blijven doorgaan tot de finish.”

“De man op de motor gaf telkens aan hoeveel voorsprong we hadden. Maar dat was telkens in het Italiaans, dus moest ik elke keer aan Daniel vragen hoeveel voorsprong we hadden. Toen we vijf minuten voorsprong hadden, wist ik dat we een grote kans hadden op voor de overwinning te gaan.”

“Ik twijfelde om aan te vallen, want de laatste 500m lagen me wel. Maar toen ik hoorde dat een groepje met Van der Poel en Van Avermaet toch dichterbij kwam, ben ik vol blijven doorgaan en uiteindelijk was het niet nodig om te sprinten.”

Dit is echt gek. Dit was mijn grootste kans om eens wereldkampioen te worden, en nu mag ik die trui aantrekken. Ik kan het niet geloven”