Arnaud Démare volgt zichzelf op in Parijs-Tours, Philippe Gilbert toont zich in afscheidswedstrijd

Arnaud Démare heeft Parijs-Tours op zijn naam geschreven. De Franse sprintbom hield in de straten van Tours onze landgenoot Edward Theuns en Sam Bennett af. Ook voor Philippe Gilbert was het een speciale dag. Onze landgenoot nam vandaag afscheid van de wielersport. Gilbert finishte in het peloton.

Terwijl het peloton gisteren afscheid nam van Vincenzo Nibali en Alejandro Valverde in de Ronde van Lombardije, was het vandaag Philippe Gilbert die zijn fiets aan de haak hing in Parijs-Tours. Onze landgenoot wou zich in Frankrijk nog een laatste keer tonen voor er definitief de brui aan te geven.

Met Jasper Philipsen en Arnaud De Lie stonden er weliswaar nog landgenoten aan de start met ambities om de zege te pakken. Maar ook Jumbo-Visma had met Olav Kooij en Christophe Laporte twee speerpunten.

Onder impuls van Alpecin-Deceuninck en Jumbo-Visma werd de vroege vlucht, met onder andere Alexis Gougeard, Jonas Abrahamsen en drie anderen onder controle gehouden. Het vijftal kreeg nooit de gewenste grote voorsprong van het peloton.

Toch was het ook op de Franse wegen uitkijken. Niki Terpstra, die ook afscheid neemt van de wielersport ging stevig tegen de grond tussen de wijnranken en nam daarbij Ben Turner met zich mee. Maar ook Jasper Philipsen ging net voor de eerste klim van de dag tegen de grond. Ook Arnaud De Lie ging samen met ploegmaat Brent Van Moer tegen de grond. De Belgische ontdekking van dit seizoen moest zo samen met zijn ploegmaat noodgedwongen opgeven. Zo kreeg Philippe Gilbert in zijn laatste wedstrijd nog eens de kans om voor eigen succes te gaan.

Démare zet de achtervolging zelf in

Door die valpartijen kwam er toch wat meer voorzichtigheid in het peloton. Het zorgde ervoor dat de vluchters een kans op de zege roken en nog wat harder gingen rijden. In het peloton nam zo de nervositeit toe. Christophe Laporte en titelverdediger Arnaud Démare vonden dat het te traag ging en gingen zelf op kop sleuren.

Voorin besefte Abrahamsen dat het peloton eraan kwam. De Noor wachtte niet af en ging solo ten aanval. Olivier Le Gac, Kim Heiduk en Alex Kirsch maakten even later opnieuw de aansluiting. Even leek het erop of vluchters de sprinters een hak zouden zetten, maar op goed anderhalve kilometer van de finish was het viertal er toch aan voor de moeite.

Sprinten dus. Daarin werd Arnaud Démare perfect afgezet door zijn ploegmaats. De Fransman ging stevig aan, maar had viel op het einde nog stil waardoor Theuns en en Bennett nog bijzonder dicht kwamen. Philippe Gilbert leek even mee te gaan sprinten voor de zege, maar onze landgenoot had geen zin in de hectiek in zijn laatste race en finishte achteraan het uitgedunde peloton.