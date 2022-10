Jean Charles Byl en Mieke Gorissen winnen Dwars Door Hasselt, bekijk hier alle uitslagen

Mieke Gorissen kwam als algemeen vierde (!) over de meet, met het kippenvel op haar benen. “Het was fris, vanochtend. Maar ik heb onderweg vaak kippenvel gekregen. De talloze aanmoedigingen, ongelooflijk. Het lijkt wel of de hele wereld me kent (lacht). Van bij de start volgde de ene selfie na de andere schouderklop. Dit is hier echt mijn thuis. De race? Mijn trainer had me gevraagd een bepaald tempo te lopen. Ik dacht dat ik constant naar adem zou happen, maar het ging verbijsterend goed.”

Bij de mannen kwam Jean-Charles Byl afgezakt vanuit Brussel om makkelijk te overheersen. Beringenaar en triatleet Marc Geerts kaapte, met meer dan een minuut achterstand als eerste Limburger, de tweede plaats weg. “Na drie à vier kilometer wist ik al dat hij te snel voor me zou zijn. Begin september eindigde ik nog als vijfde op de halve triatlon van Knokke. Dat ik hier als tweede zou eindigen is verrassend, maar wel leuk meegenomen.”

© Bart Borgerhoff

