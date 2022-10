Shorttrackers Stijn en Hanne Desmet tekenen voor enige “buitenlandse” zeges in Dutch Open

Stijn Desmet heeft op de slotdag van de Dutch Open in Heerenveen de 1.000 meter gewonnen. Met een voor shorttrackbegrippen ruime voorspong van acht tiende seconde verwees Desmet de Fransman Quentin Fercoq naar de tweede plaats. Itzhak de Laat, derde, was de aanvoerder van vier Nederlanders.

Op weg naar de eindstrijd was Desmet in de kwart- en halve finale alle tegenstanders de baas. Deelnemers aan de eerste editie van de Dutch Open kwamen uit zeven landen, maar de sterke Nederlandse selectie domineerde. Stijn en Hanne Desmet tekende voor de enige “buitenlandse” zeges. Zaterdag was Hanne de snelste op de 1.500 meter, op die afstand was Stijn toen derde geworden.

Het verging Hanne Desmet zondag minder. De kwartfinale leverde geen enkel probleem op, maar een uur later verscheen de winnares van olympisch brons voor de halve eindstrijd niet aan de start. “Ik had last van mijn rug”, liet ze weten. “De dokter vond dat ik dat niet erger moest maken.”

Hanne Desmet gaf dus ook forfait in de finale van de gemengde aflossing over 2.000 meter. Met haar vervangster Alexandra Danneel, Adriaan Dewagtere, Tineke den Dulk en Stijn Desmet eindigde België als tweede achter een Nederlands kwartet, waarin de grote troeven Xandra Velzeboer en Jens van ‘t Wout ontbraken.

Goede herinneringen aan Montreal

De shorttrackers maken zich nu op voor een serie wereldbekerwedstrijden, waarvan de eerste over drie weken in Montreal is. Aan die stad bewaart Stijn Desmet een goede herinnering. Vorige seizoen behaalde hij er twee medailles tijdens de wereldkampioenschappen. Daarna reizen de schaatsers op de korte binnenbaan naar Salt Lake City. In december trekken ze naar Azië voor twee weekenden in Almaty, Kazachstan. Eén ontmoeting was voorzien in Rusland, dat echter wegens de oorlog in de Oekraïne is uitgesloten.