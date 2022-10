“Om het echt te redden moet Felice Mazzu zijn systeem definitief wijzigen bij Anderlecht. Ja, toch?”

Anderlecht boekte de zege die het broodnodig had: 1-3 op KV Mechelen. Paars-wit kreeg in het eerste half uur nochtans geen voet aan de grond. Maar toen viel Duranville uit en schakelde de geplaagde Felice Mazzu dan toch over op een systeem met een viermansdefensie (zonder Hoedt). Oké, die 4-2-2-2 leverde niet direct magisch voetbal op, maar het resulteerde wel in winst. Wordt dit de uitweg uit de crisis?