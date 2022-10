REACTIES. Felice Mazzu weerlegt kritiek: “Te makkelijk om te zeggen dat we ons truitje niet natmaken”, Mario Stroeykens: “Blij om de ploeg te helpen”

Met twee doelpunten kroonde Mario Stroeykens zich tot held van de namiddag bij Anderlecht. De jongeling toonde de voorbije weken zijn waarde voor het beloftenteam van paars-wit, en deed dat kunstje vandaag nog eens over bij het eerste elftal. “Het waren moeilijk weken voor iedereen”, aldus Stroeykens. “

Ook vandaag was het geen makkelijke wedstrijd hier in Mechelen. Er hangt hier een goede sfeer, dat maakt het niet makkelijk. Bij het begin van de wedstrijd had ik niet gedacht om in te vallen en twee keer te scoren. Of het nu een goal, een assist of een actie op het veld is, het maakt me weinig uit, zolang ik de ploeg maar kan helpen.

Met een snelle goal na de pauze, zette Stroeykens de ommekeer in. “Dit zal ik niet snel vergeten. Bij die eerste goal stond ik op de juiste plek om de bal erin te werken. De coach legt de nadruk om altijd in het strafschopgebied te zijn. Dat is bij mij bijgebleven. Als je op tijd komt en de juiste inspanning maakt, dan kan je op de juiste plek staan. En dat gebeurde ook bij dat tweede doelpunt. Je kan me omschrijven als iemand die durft te spelen en voor de doelpunten gaat. Ik ben blij om de ploeg te kunnen helpen.”

Anderlecht-coach Felice Mazzu tevreden met reactie van zijn team: “Getoond dat we samen vooruit willen gaan”

Het was een deugddoende overwinning van Anderlecht. Ook Felice Mazzu was na de wedstrijd opgelucht met het resultaat. “De wil om vooruit te gaan, en de reactie na al die verloren duels, was samen met het roteren van enkele spelers het verschil vandaag”, klonk het bij Mazzu. “We hadden problemen met de flanken van KV Mechelen, maar we hebben getoond dat we samen vooruit willen gaan. Na de rust zijn we van systeem veranderd. Of dat definitief is? Neen, maar het heeft wel gewerkt vandaag.”

“Refaelov heeft tijdens de rust het woord genomen en terecht. Terugkomen na die achterstand is belangrijk. Maar de kritiek dat we ons truitje niet natmaken, die vind ik te makkelijk.”

“Niet alleen voor de club waren het moeilijke weken. Ook Mario had een moeilijke periode na een goed begin. Hij heeft dan even bij de Futures vertrouwen getankt en een geweldige mentaliteit getoond, ik ben blij voor hem.”

Geoffry Hairemans ontgoocheld na nederlaag: “We geven het te makkelijk weg”

“We speelden een heel goede eerste helft en hadden alles in handen. Maar dan komen ze al na twintig seconden in de tweede helft op gelijke hoogte en tanken ze vertrouwen. Daarna geven we het te makkelijk weg.”

“Zij tankten vertrouwen door snel die goal te. Die tik zijn we niet meer te boven gekomen. Het probleem is dat we niet genoeg scoren in de eerste helft. We hadden er twee of drie kunnen maken. Jammer dat ze zo makkelijk die doelpunten mogen maken. Dat is niet de eerste keer dat dat dit seizoen gebeurt. Ze waren gewoon scherper in de tweede helft niets aan te doen. Nu is het zaak om zo snel mogelijk punten pakken. Te beginnen met volgende week.”