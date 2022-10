Elise Mertens blikt Alizé Cornet in en grijpt eerste WTA-zege van het jaar

Het Limburgse vijfde reekshoofd blikte in de finale het Franse derde reekshoofd Alizé Cornet (WTA 37) in met 6-2 en 6-0. De partij duurde 1 uur en 22 minuten.

De 26-jarige Mertens telt dankzij de eindoverwinning zeven triomfen op het WTA-circuit. Eerder hield de Hamontse de tegenstand af op de Australische Gippsland Trophy (2021), in het Qatarese Doha (2019), in het Zwitserse Lugano en het Marokkaanse Rabat (telkens 2018) en tot twee keer toe in het Australische Hobart (2017 en 2018).

De 32-jarige Cornet blijft momenteel steken op zes titels op haar erelijst, waarvan de laatste alweer dateert van 2018 op de Swiss Open in Lausanne.

(belga)