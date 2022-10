Max Verstappen-fans zijn door het dolle heen na het toch nog onverwachte wereldkampioenschap in Japan. De verwarde kijkers in de huiskamers dachten eerst dat Verstappen de titel niet binnen had, maar konden na de race alsnog een feestje vieren toen bleek dat de reglementen anders geïnterpreteerd moesten worden. “Nu drinken we de Ferrari-fles leeg!”