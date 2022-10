Anderlecht bezweert crisis (even): invaller Mario Stroeykens loodst paars-wit voorbij KV Mechelen

Wie had gedacht dat het van Mario Stroeykens moest komen? Met twee doelpunten trapte de achttienjarige invaller Anderlecht voorbij KV Mechelen. Het werd uiteindelijk 1-3. In het klassement rukt paars-wit op naar de zevende plaats, het vel van coach Felice Mazzu is voorlopig gered.

Aanvallen maar. Dat leek het plan van Felice Mazzu, want hij bracht een bijzonder offensief ingesteld elftal aan de aftrap. Duranville stond naast Silva in de spits, op het middenveld kregen zowel Verschaeren als Refaelov hun plaats. Moussa N’Diaye, die overkwam van Barcelona B, stond voor het eerst aan de aftrap en nam de linkerflank voor zijn rekening.

De paars-witte fans boycotten de eerste twaalf minuten en bleven buiten het stadion wachten om aan te geven dat hun geduld op is. Veel misten ze niet. In het eerste kwartier kregen we nauwelijks kansen te zien. Mechelen leek iets steviger te zijn op het middenveld, maar was daarom niet gevaarlijk. En toch stond Malinwa op het kwartier plots 1-0 voor. Hoedt duwde Valerberghe tegen de grond en de VAR greep in. Bal op de stip, diezelfde Valerberghe joeg vanop elf meter koel in de linkerbenedenhoek. De druk op Anderlecht was op slag weer wat groter. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Een antwoord van Anderlecht op de openingstreffer kwam er niet meteen. Het was de thuisploeg die op de 2-0 joeg met Storm die overhoeks aanlegde en op doelman Van Crombrugge besloot en vervolgens Ngoy die naast mikte. Ook Verstraete deed een poging, van ver, maar besloot hoog over. Nadien was er een uitgelezen kans voor Vanlerberghe om een tweede keer te scoren, maar vanop een meter of tien trapte hij naast.

4-4-2

Terwijl Anderlecht op het halfuur nog geen enkele kans had gecreëerd, kreeg het een tweede opdoffer te verwerken. Duranville moest geblesseerd naar de kant, Amuzu nam zijn plaats in De bezoekers gingen voor het eerst dit seizoen 4-4-2 spelen en dat pakte niet slecht uit. Eindelijk volgde een eerste mogelijkheid voor paars-wit: een schot van Verschaeren dat de kracht miste om doelman Coucke te verrassen. Diezelfde Verschaeren trapte niet veel later in het zijnet. Aan de overkant probeerde Storm het nog eens. Zijn schot week af op Diawara en ging over. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Na de rust moest Hoedt binnen blijven van Mazzu. Stroeykens nam zijn plaats in. Een wissel die goed uitpakte, want nadat Silva op Coucke had getrapt, joeg Stroeykens de 1-1 in de rebound tegen de netten. Een allereerste doelpunt voor het achttienjarige Neerpede-product. Ook Mechelen had meteen zijn kans, maar Vanlerberghe mikte voorlangs. Bolingoli deed eveneens een poging, maar hij besloot over.

Beteuterde Silva scoort dan toch

De thuisploeg was al een poosje weer de betere en iets voorbij het uur resulteerde dat in dé kans op de 2-1. Hairemans trapte van iets buiten de zestien op de paal. Daarna kreeg Silva – die verre van zijn meest aanwezige partij speelde – eens een kansje. Hij kopte naast. Meteen erna nogmaals Silva. Hij stormde op doel af maar besloot op Coucke. Net als bij de 1-1 was het Stroeykens die beheerst afmaakte in de herneming. 1-2.

Hoewel Anderlecht op voorsprong stond, liep Silva er wat beteuterd bij. Hij snakte naar een doelpunt, en dat kwam er ook. N’Diaye stuurde de Portugees handig de diepte in, Silva maakte er koelbloedig 1-3 van. Wedstrijd gespeeld, hachje van Mazzu voorlopig gered.

Doelpunten: 15’ Vanlerberghe (strafschop) 1-0, 46’ Stroeykens 1-1, 67’ Stroeykens 1-2, 71’ Silva 1-3 (N’Diaye)

KV Mechelen: Coucke, Walsh, Bates, Peyre (86’ Hernandez), Vanlerberghe (74’ Malede), Bolingoli, Hairemans (86’ Oum Gouet), Verstraete, Schoofs, Storm, Ngoy (63’ Soelle Soelle)

Anderlecht: Van Crombrugge, Debast, Hoedt (46 Stroeykens), Delcroix, Murillo, Diawara, Verschaeren (86’ Sardella), Refaelov (68’ Arnstad), N’Diaye, Duranville (30’ Amuzu), Silva (86’ Raman)

Gele kaarten: 9’ Diawara, 31’ Refaelov, 80’ Stroeykens, 91’ Soelle Soelle

Scheidsrechter: Bram Van Driessche