TENNIS. Novak Djokovic pakt in Kazachstan 90ste titel in carrière, Bonaventure plaatst zich voor hoofdtabel in Cluj

De Serviër Novak Djokovic (ATP 7) heeft zondag het ATP-toernooi in de Kazachse hoofdstad Astana (hard/1.900.000 dollar) op zijn naam geschreven. In de finale rekende de voormalige nummer 1 van de wereld af met de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6), met 6-3 en 6-4.

Het was alweer de 90e ATP-titel in totaal en de vierde van het seizoen voor de inmiddels 35-jarige Djokovic, die zich eerder dit jaar al tot eindwinnaar kroonde in Rome, op het grandslamtoernooi van Wimbledon en vorige week nog in Tel Aviv.

De 24-jarige Tsitsipas zal nog even moeten wachten om zijn 10e ATP-triomf aan zijn palmares te kunnen toevoegen.

Ysaline Bonaventure plaatst zich voor hoofdtabel in Cluj

Ysaline Bonaventure (WTA 122) heeft zich zondag geplaatst voor de hoofdtabel van het WTA 250-toernooi in het Roemeense Cluj-Napoca (hard/251.750 dollar).

De 28-jarige Luikse, het negende reekshoofd in de kwalificaties, versloeg de Roemeense Cristina Dinu (WTA 298) in de tweede kwalificatieronde met 6-4 en 7-5. De wedstrijd duurde één uur en 19 minuten.

Bonaventure werd vorige week in de Estse hoofdstad Tallinn in de kwartfinales uitgeschakeld door de thuisspeelster Anett Kontaveit, de nummer drie van de wereld.

Taylor Fritz verslaat landgenoot Frances Tiafoe in Japan

Taylor Fritz (ATP 11) heeft zondag het ATP 500-toernooi van Tokio (hardcourt/1.953.285 dollar) gewonnen. In de finale in de Japanse hoofdstad versloeg de 24-jarige Amerikaan zijn leeftijd- en landgenoot Frances Tiafoe (ATP 19) met 7-6 (7/3) en 7-6 (7/2) in een wedstrijd van 1u56.

Voor Fritz is het de derde zege van het seizoen, na evenveel gespeelde finales. Hij won eerder al het toernooi in Eastbourne en was ook de beste op het Masters 1.000 van Indian Wells. Door de nieuwe zege dikt zijn carrièretotaal aan tot 9 stuks.

De 24-jarige Frances Tiafoe, halvefinalist op de laatste US Open, zag de tweede overwinning uit zijn carrière door de vingers glippen. Enkel op het toernooi in Delray Beach in 2018 wist hij zich tot winnaar te kronen. Eerder dit jaar verloor hij ook de finale in Estoril tegen de Argentijn Sebastián Báez.