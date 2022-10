Max Verstappen komt met tweede wereldtitel al dicht bij het Formule 1-walhalla, maar hij is er nog niet

De chaotische manier waarop Max Verstappen zich in Suzuka verzekerde van een tweede opeenvolgende wereldtitel, mag niet doen vergeten dat de Nederlander dit seizoen met kop en schouders boven de concurrentie uitstak. Hem daarom in het selecte rijtje der allergrootsten opnemen is nog net te vroeg, maar er zijn wel enkele parallellen met andere markante wereldkampioenen te trekken.