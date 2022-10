Jennifer Lawrence kende een dip na ‘Hunger games’-films: “Het voelde alsof ik een product was”

Vorig jaar gooide ze hoge ogen met de Netflixfilm ‘Don’t look up’, binnenkort is te zien in het psychologische drama ‘Causeway’. Jennifer Lawrence (32) zit niet om werk verlegen, al was er een tijd waarin ze minder op het scherm te zien was. Bewust, vertelt ze nu in een interview. Na het grote succes van de ‘Hunger games’-films had ze het gevoel dat ze haar eigen carrière niet in handen had.