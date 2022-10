Al meteen drieduizend bezoekers voor nieuwe Sprookjestocht in Genk

Je kon het zo gek niet bedenken of een tafereel, onder het thema Alice in Wonderland, was er voor uitgewerkt. In een feeëriek en mystiek decor gaven zo’n negentig acteurs het beste van zichzelf om het de bezoekers naar hun zin te maken. “Het was snel uitverkocht”, zegt schepen van Evenementen en Jeugd Karel Kriekemans. “We hebben er op toegezien dat de tocht rolstoel- en buggyvriendelijk was.” De bezoekers konden om de vijf minuten in groepjes van start gaan. De Sprookjestocht is vooral begeerd door gezinnen met kinderen. In het verlengde daarvan was er in het kader van de Nacht van de Duisternis in de Cosmodrome in Kattevennen Cosmic Café. “Ze maar een wetenschapscafé waar sprekers en gasten het hebben over wetenschappelijke onderwerpen”, zegt Kriekemans. “Ook dat was volzet.”

© Serge Minten

© Serge Minten

© Serge Minten

