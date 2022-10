Enkele uren na het ontslag van de bevelhebber van de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne, heeft Rusland een opvolger aangesteld. En dat is geen onbekende naam: de 55-jarige generaal Sergej Soerovikin zeult naast een lange staat van dienst ook een erg omstreden reputatie met zich mee. Onder andere tijdens de oorlog in Syrië kwam hij internationaal zwaar onder vuur te liggen.