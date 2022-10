Top van Iraans regime roept bevolking op zich te verzetten tegen “vijandige complotten”

Wegens de aanhoudende protesten tegen het regime in Iran heeft de politieke leiding van het land crisisberaad gehouden. Daaraan namen onder meer president Ebrahim Raisi, de parlementsvoorzitter en het hoofd van justitie deel. Achteraf riepen ze de bevolking in een gezamenlijk statement op de nationale eenheid te bewaren en zich te verzetten tegen de “vijandige complotten” van de vijanden van het islamitische systeem.

Zaterdagavond nog werd het actualiteitsprogramma van staatszender IRIB gehackt. Op twee IRIB-kanalen werd het nieuws kortstondig onderbroken door beelden van ayatollah Khamenei, omringd door vlammen en met een vizier op zijn gezicht. Vermoedelijk is Anonymous opnieuw verantwoordelijk voor deze aanval. De voorbije weken hackte die groepering al verschillende Iraanse autoriteiten.

De straatprotesten gingen in de nacht van zaterdag op zondag intussen verder. Volgens ooggetuigen is de neiging tot geweld aan beide zijden aanzienlijk toegenomen. De politie zou niet alleen traangas tegen de demonstranten hebben gebruikt, maar ook paintballkogels. De demonstranten gooiden naar verluidt molotovcocktails naar de agenten en staken mobiele politiebureaus in brand.

Aanleiding voor de protesten is de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, midden september. Ze stierf nadat ze was opgepakt omdat er een haarlok onder haar sluier uit kwam, wat een inbreuk is op de islamitische kledingvoorschriften. Demonstrerende Iraanse vrouwen werpen hun hoofddoek op straat af of knippen symbolisch hun haren af. Het Iraanse regime slaat de protesten gewelddadig neer. Tientallen demonstranten zijn omgekomen en vele honderden zijn opgepakt.