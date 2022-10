Kanye ‘Ye’ West is terug op Twitter, nu hij niet meer welkom is op Instagram: “Mark, hoe kon je?”

Kanye West, die vandaag als Ye door het leven gaat, is terug op Twitter. Vrijdag postte de Amerikaanse rapper na bijna twee jaar weer een bericht. Zijn terugkeer heeft mogelijk te maken met het feit dat Instagram vlak ervoor de inhoud van zijn account had verwijderd nadat hij de regels en richtlijnen had overtreden.

Een woordvoerder van Meta, het moederbedrijf van Instagram, bevestigt aan Amerikaanse media dat de artiest inderdaad geen foto’s meer kan delen en dat Instagram West ook beperkingen heeft opgelegd voor het gebruik van zijn account. Het bedrijf specificeerde niet welke berichten precies zijn verwijderd en met welke beperkingen West te maken heeft. Volgens NBC zou de sanctie te maken hebben met antisemitische uitspraken.

Op Twitter plaatste Ye vrijdag als eerste een foto van een zwarte pet waarop 2024 staat, waarschijnlijk een knipoog naar zijn recente uitspraken dat hij van plan is om zich in 2024 opnieuw verkiesbaar te stellen voor het presidentschap van de Verenigde Staten. De post kon rekenen op een reactie van Tesla-baas Elon Musk. “Welkom terug op Twitter, mijn vriend”, schreef Musk, die onlangs liet weten het platform alsnog te willen kopen na eerder te zijn afgehaakt. Intussen heeft Ye ook zijn steun aan de protesten in Iran uitgesproken.

Zuckerberg

In een tweede tweet plaatste West vrijdag een foto van zichzelf met Mark Zuckerberg, de baas van Meta. Daarin beschuldigt de rapper Zuckerberg ervan hem van Instagram te hebben geschopt. West werd eerder dit jaar voor 24 uur geschorst door Instagram wegens racistische opmerkingen over de presentator van The Daily Show, Trevor Noah.