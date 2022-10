Door dit achterpoortje in de regels dat weinigen kennen, is Max Verstappen opnieuw wereldkampioen: “Deze titel is mooier dan die van vorig jaar”

“Ben ik nu wereldkampioen of niet?” Max Verstappen zat er zelf verward bij in de cooldown room. Enkele minuten eerder had Charles Leclerc een tijdstraf gekregen voor een incident met Sergio Pérez, waardoor de Ferrari-rijder van de tweede naar de derde plaats terugviel. Verstappen werd vervolgens live op televisie door oud-rijder Johnny Herbert aangekondigd als nieuwe wereldkampioen. Velen dachten eerst dat dat een fout was - de aankondiging op de officiële F1-kanalen liet ook even op zich wachten - maar al snel kwam de aap uit de mouw. En bleek Verstappen dus inderdaad de nieuwe wereldkampioen.

Volledige punten of niet?

Bijna iedereen ging ervan uit dat Verstappen nog geen wereldkampioen zou zijn omdat de race stevig ingekort was (er werden slechts 28 van de 53 geplande rondes afgewerkt). Dat zijn omstandigheden waarbij in het verleden geen volledige punten uitgedeeld werden. Tot vorig jaar gold de regel dat wanneer geen 75% van de totale raceafstand bereikt werd, slechts halve punten uitgedeeld zouden worden.

Na het debacle in Spa-Francorchamps vorig jaar werd het regelboek voor dit seizoen aangepast. Artikel 6.5 in de regels beschrijft nu hoe de puntenverdeling aangepast wordt voor een ingekorte race. Daarin staat bijvoorbeeld dat in een race die tussen de 50 en 75% van de volledige raceafstand beslaat, de winnaar 19 punten zal krijgen, de nummer twee 15, enzovoort. Na afloop dacht vrijwel iedereen dus - ook Verstappen zelf en zijn team - dat er geen volledige punten zouden gegeven worden. Tot plots bleek dat dat wel het geval was.

Hoe dat dan komt? Het zit in een belangrijk detail in hetzelfde artikel. Dat beschrijft hoe de puntenverdeling moet zijn wanneer een ingekorte race niet verdergezet kan worden (lees: wanneer de race onder een rode vlag wordt geëindigd). De Grote Prijs van Japan werd echter beëindigd door de gebruikelijke finishvlag, waardoor volgens de regels - merkwaardig genoeg - ondanks de beperkte raceafstand toch volledige punten uitgedeeld konden worden. Een achterpoortje dus. (Lees verder onder de tweet)

Verstappen dolblij

“Wat kan ik zeggen? Het is natuurlijk ongelooflijk. En speciaal om het hier te doen voor alle mensen van Honda en de Japanse fans”, vertelde Verstappen voordat hij in de armen van zijn mecaniciens sprong. “Het is heel gek. Ik heb allerlei emoties”, zei de Nederlander nadien op het podium, nadat het Nederlandse volkslied voor hem had geklonken en intussen duidelijk was geworden dat de tweede wereldtitel een feit was.

“Eerst win ik de race. En daarna dus ook het kampioenschap”, aldus de kopman van Red Bull. “We hebben zo’n ongelooflijk jaar gehad. Dit hadden we na vorig seizoen nooit kunnen bedenken. Mijn eerste wereldtitel was heel emotioneel. Maar deze tweede is mooier, omdat we zoveel geweldige races hebben gereden. Dit is een heel speciaal jaar. Zulke jaren heb je niet vaak. Ik ben iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes zo dankbaar. Iedereen werkt zo hard om de auto sneller te maken.”