Kortrijk hekelt ‘belachelijke’ handspelregel’ na nederlaag in Genk: “Ik kan mijn arm toch moeilijk weg toveren?”

Kortrijk hield tegen Genk goed stand tot een bal in de zestien tegen de arm van Kristof D’Haene belandde en Lardot naar de stip wees. De VAR zag er geen graten in en bevestigde zo de beslissing van de scheidsrechter. “Een belachelijke regel”, foeterde D’Haene. “Die bal vloog in onze zestien en bij een schermutseling kreeg ik een duw in de lucht, mijn arm maakte uiteraard een beweging en zo kreeg ik de bal tegen mijn arm. Heel ongelukkig want ik kan toch moeilijk mijn arm wegtoveren? Ik ben de ref nog gaan zeggen dat ik een duw kreeg, maar hij antwoordde dat het om een lichaamscontact schouder tegen schouder ging. Wat moet je daar dan nog op zeggen? Jammer, Genk won verdiend, maar er zat een punt in voor ons. Als we volgende week in de derby tegen Zulte Waregem met evenveel grinta spelen als in de tweede helft, komt het wel goed. Iedereen ziet ook wel dat we kwaliteit genoeg hebben om niet in de problemen te komen.”