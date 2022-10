Revelatie Laidlow steelt de show in de Ironman van Hawaï: handshake onderweg, dubbele ad fundum op het podium

De Fransman Sam Laidlow was vannacht dé verrassing van de Ironman van Hawaï. Laidlow pushte dankzij een fenomenaal fietsrecord (180 kilometer in 4u04’36”) de Noorse topfavorieten Gustav Iden en Kristian Blummenfelt tot aan het gaatje, maar werd in de slotkilometers alsnog voorbijgestoken door Iden.