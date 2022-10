Invallen en drie keer scoren, Mario Gonzalez is dé toptransfer van OH Leuven: “Was geënerveerd dat ik niet mocht starten”

Invallen en drie keer scoren. Mario Gonzalez is, voor wie daar nog aan twijfelde, een absolute toptransfer geweest van OH Leuven afgelopen zomer. Samen met collega-invaller Sofian Kiyine rolde de Spaanse goalgetter Zulte Waregem helemaal op: 2-5. “Een ongelofelijk gevoel”, zei El Pistolero na afloop.

Ze staat nog vers in het geheugen, de fase waarbij invallers Holzhauser en Gonzalez nog geen 30 seconden op het veld stonden en OH Leuven al voorbij Charleroi hielpen. Op bezoek bij Zulte Waregem volgde er een nieuwe dubbele gouden wissel van Marc Brys. Mario Gonzalez was opnieuw de grote man, deze keer was Sofian Kiyine zijn luitenant.

Ondermaats begin

OHL begon nochtans slap. De eerste helft was ondermaats en toen Ricca en Malinov een bal lieten onderscheppen, kon Vossen 1-0 maken. Na de rust werd alles anders. Brys bracht Gonzalez, die niet aan de wedstrijd was begonnen na een klein letsel aan de bil eerder in de week, en Kiyine. De wissels rendeerden meteen. Toen De Norre teruglegde op Gonzalez, maakte die laatste gelijk vanop de rand van de zestien. Niet veel later veroverde Kiyine de bal en maakte er met een plaatsbal 1-2 van. De middenvelder, die overkwam van Lazio, liet een prima indruk. Daarna kwam Mendyl met een lage voorzet op Gonzalez, die altijd staat waar hij moet staan, en de 1-3 binnen tikte aan de eerste paal. Drie OHL-doelpunten in veertien minuten.

OH Leuven mocht geregeld vieren aan de Gaverbeek. — © BELGA

Toen een schot afweek op het achterwerk van De Norre, zat Zulte Waregem terug in de wedstrijd. Lang duurde dat niet, want De Norre zette zijn halve owngoal meteen recht. Hij werd perfect aangespeeld door Gonzalez en werkte koel af. Uiteindelijk waren het de twee invallers die de 2-5 eindstand vastlegden, want Kiyine speelde Gonzalez de diepte in en de Spanjaard maakte zijn hattrick compleet door fijntjes in de korte hoek te mikken. De man van de match, die nu aan zes doelpunten in evenveel wedstrijden zit, nam de bal mee naar huis en liet ze signeren door al zijn ploegmaats.

Gonzalez geënerveerd

“Een ongelofelijk gevoel”, zei Gonzalez na afloop. “Het is nog maar de tweede hattrick in mijn carrière. En ik kan mijn niet herinneren dat mijn team ooit vijf keer scoorde in één helft. Onwaarschijnlijk. Het is een avond die ik me nog een tijdje ga herinneren.”

Gonzalez was zo fair om toe te geven dat hij niet blij was met zijn invallersstatuut. “Ik was eerlijk gezegd een beetje geënerveerd omdat ik niet mocht starten. Dat lijkt me ook normaal”, klonk het. “Ik voelde me klaar om aan de wedstrijd te beginnen, maar door mijn frustratie begon ik wel vol ambitie aan mijn invalbeurt.”

De verklaring voor de afwezigheid van Gonzalez in de basiself, was behoorlijk simpel. “Ik wilde geen enkel risico nemen met zijn bil”, vertelde Brys. De OHL-coach kan zich ondertussen nauwelijks een betere spits wensen. “Hij scoort makkelijk, blijft steeds stoïcijns en staat altijd op de juiste plaats”, weet Brys. Als wij van het OHL-bestuur waren, zouden we de aankoopoptie van Gonzalez bij Sporting Braga on-mid-del-lijk lichten.