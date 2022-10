Acteur uit ‘Deadpool’ haalt uit naar Ryan Reynolds: “Met hem werken? Nooit meer”

TJ Miller, die samen met Ryan Reynolds in twee Deadpool-films speelde, heeft zich in een podcast weinig positief uitgelaten over zijn beroemde collega. “Ik ga nooit meer met hem samenwerken”, zei Miller vastberaden.

De acteur, ook bekend uit de tv-serie Silicon Valley, speelde in twee Deadpool-films met Ryan Reynolds en hield daar naar eigen zeggen geen al te goede herinneringen aan over. Dat vertelde hij in de podcast Adam Corolla Show. “Met hem zou ik niet meer samenwerken, nee. Maar ik heb dat ook over Michael Bay gezegd, en daar ben ik weer mee bevriend. Maar dat is anders.”

Waar liep het dan mis tussen Reynolds en Miller? Op de set, zo zegt die laatste. “Er was een heel raar moment tijdens de opnames van Deadpool toen hij zei dat we nog een take moesten doen. En als zijn personage was hij dan plots vreselijk gemeen tegen mij.” Volgens Miller zei Reynolds enkele wrede dingen tegen hem omdat hij zelf heel onzeker is. “En hij haat mij.”