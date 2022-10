Titelverdediger Matthias Casse vlot naar kwartfinale op WK judo, Chouchi botst op olympisch kampioen

Op het wereldkampioenschap judo in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent is Matthias Casse (IJF 2) zondag prima begonnen aan zijn race naar een tweede opeenvolgende wereldtitle in de klasse tot 81 kg.

De 25-jarige Antwerpenaar was vrij in de eerste ronde en nam in zijn tweede ronde met ippon de maat van de 22-jarige Brit Lachan Moorhead. In de derde ronde had Casse weinig problemen met de relatief onervaren Kirgiziër Asad Masabirov. Een houdgreep in het slot leverde opnieuw ippon op. In de kwartfinale wacht de Oostenrijker Borchashvili (IJF 9). Die haalde net zoals Casse een bronzen medaille op de voorbije Olympische Spelen in Tokio.

Casse is op dit WK ingedeeld in een andere tabelhelft als zijn grootste rivaal, de Georgische nummer 1 van de wereld Tato Grigalashvili. Ze kunnen elkaar pas in een eventuele finale tegenkomen. Op het WK vorig jaar in Boedapest stonden beide judoka’s ook tegen over elkaar in de finale. Casse pakte toen zijn eerste wereldtitel. Maar op het laatste Europees kampioen in Sofia eind april van dit jaar versloeg de Georgiër onze landgenoot in de finale. In de kamp voor brons op de Olympische Spelen van Tokio vorig jaar was de zege dan weer voor Matthias Casse.

Het wordt geen evidentie voor Grigalashvili om in deze WK-finale te geraken, want de Georgiër moet in zijn kwartfinale voorbij de Japanse olympisch kampioen Takanori Nagase. Die klopte in zijn derde ronde onze landgenoot Sami Chouchi. De 29-jarige Brusselaar kreeg in zijn kamp tegen de Japanner drie snelle bestraffingen voor afwachtend vechten na elkaar en moest de tatami verlaten. In de tweede ronde had Chouchi de Egyptenaar Abdelrahman Abdelghany geklopt.