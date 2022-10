“Ik had dood kunnen zijn!”: F1-rijder Pierre Gasly furieus nadat hij bijna kraanwagen raakt, en daar heeft uitgerekend hij heel goede reden voor

Chaos in de Grote Prijs van Japan. De race moest na een stevige crash van Carlos Sainz Jr. in de openingsronde al stilgelegd worden, maar intussen was er ook flinke commotie ontstaan onder de piloten. De reden: er stond plots een kraanwagen op het circuit terwijl de piloten nog rondreden. Pijnlijk, want uitgerekend op dit circuit liep F1-rijder Jules Bianchi nog niet zo lang geleden dodelijke verwondingen op toen hij zo’n kraanwagen ramde. Vooral Pierre Gasly, een vriend van Bianchi, was furieus.

“God, wat is dit? Die tractor op de baan? Dit is onacceptabel, ik kan het niet geloven. Onthou wat er gebeurd is!” Aan het woord is een furieuze Pierre Gasly tijdens de tweede ronde van de GP van Japan, terwijl hij terugrijdt naar de pitstraat. De rode vlag is net uitgehangen, de zichtbaarheid is slecht en hij heeft bijna een kraanwagen geraakt die op de baan stond om de gecrashte auto van Carlos Sainz Jr. te helpen ruimen.

“Ik was in shock”, klinkt het nog op de boordradio terwijl Gasly de pits inrijdt. En even later in de garage, nadat hij uit de wagen geklommen is, valt duidelijk te zien dat de Fransman écht boos is. Nog wat later aan de pitmuur van zijn team valt er een quote die boekdelen spreekt: “Ik had mezelf kunnen doodrijden!”

Ook verschillende collega’s jaagden zich op over het feit dat de kraanwagen op de baan stond. “Hoe is dit gebeurd? We hebben op deze manier een leven verloren enkele jaren geleden”, schreef Lando Norris tijdens de regenpauze op Twitter. Ook Sergio Pérez, de teammaat van Max Verstappen, reageerde al. “Wat vandaag gebeurd is, is compleet onacceptabel!!!!! Hopelijk is dit de laatste keer dat ik een kraan op de baan zie!”

De woede van de rijders, en zeker van Gasly, is perfect te begrijpen. Hij was immers een vriend van Jules Bianchi, de enige rijder die na 1994 om het leven kwam door verwondingen die opgelopen werden tijdens een Grote Prijs. Dat gebeurde uitgerekend op het circuit van Suzuka, in oktober 2014. Bianchi, op dat moment 25 jaar oud en aan zijn tweede F1-seizoen bezig, gleed toen in regenachtige omstandigheden van de baan af. Het had allemaal niet zo erg moeten zijn, maar Bianchi was toen op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.

Ernstige hersenschade

Een ronde eerder was concurrent Adrian Sutil op dezelfde plaats in de bandenmuur gegleden. Baanmarshals haalden er een kraanwagen bij om Sutils auto te takelen. Die kraanwagen stond nog langs het circuit op het moment dat Bianchi de controle over zijn wagen verloor. Wat volgde, was te gruwelijk voor woorden: de jonge Fransman gleed aan hoge snelheid onder de kraanwagen. De klap op zijn hoofd was zo hevig dat Bianchi ernstige hersenschade opliep. Negen maanden later, op 17 juli 2015, overleed hij aan zijn verwondingen. (Lees verder onder de foto)

Beelden van dokters die Jules Bianchi proberen te helpen na zijn zware crash in de GP van Japan, intussen acht jaar geleden. — © EPA

Sinds Bianchi’s overlijden zijn er nieuwe veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat zo’n vreselijk ongeval zich ooit nog kan herhalen. Denk maar aan de introductie van de halo, maar ook kraanwagens en andere machines komen tegenwoordig niet zomaar de baan op. Dat het nu uitgerekend in Suzuka toch opnieuw gebeurt, maakt het hele verhaal extra pijnlijk: hier zal in de F1-paddock ongetwijfeld nog een duchtig woordje over gepraat worden.

Peetvader van Leclerc

Pierre Gasly is overigens niet de enige rijder op de Formule 1-grid die een goede band had met wijlen Jules Bianchi. Zo was de vroeg overleden piloot ook de peetvader van Ferrari-rijder Charles Leclerc. Een pak andere rijders hebben ook nog tegen Bianchi geracet. Telkens wanneer de sport terugkeert naar Suzuka, worden er bloemen gelegd op de plaats waar hij zijn fatale ongeval meemaakte.

De Formule 1-race in Suzuka lag zondag ruim twee uur stil nadat de rode vlag werd uitgehangen.