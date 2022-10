Bergen demonstreert tegen Brussels: 110-85

Brussels bleef in de eerste helft nochtans in het spoor van Bergen. Via het trio Ferdinand Zylka (24 punten), Domagoj Proleta (21 punten) en Sergio LLorente (10 punten, 5 assists) ging het na een 32-26 achterstand halfweg naar een 55-48 tussenstand in het voordeel van Bergen. Defensief zat het echter niet snor bij de Brusselaars.

In het derde kwart pakte Bergen enerzijds met een schitterend offensief momentum uit en was het anderzijds ook defensief bij de zaak. Na een 28-15 score was bij 83-63 de ‘twintiger’ een feit. De met een double-double uitpakkende Stephen Harris (13 punten, 10 rebounds), Charles Moore (17 punten), Keith Braxton (11 punten, 7 rebounds) en Milivoje Mijovic (18 punten, 6 rebounds) waren bij een collectief sterk Bergen de inspiratoren van de winst. In het slotkwart kon Brussels immers niet meer met een reactie uitpakken. Negen spelers kwamen tot scoren bij Bergen, waarvan zes dubbele cijfers haalden.

Bergen-Brussels 110-85

Kwarts: 32-26, 23-22, 28-15, 27-22

Bergen: (42 op 62 shots, waarvan 13 op 20 driepunters, 13 op 18 vrijworpen en 22 fouten) HARRIS 13 , BRAXTON 11, MINTOGO 9, MOORE 17, ZUBAC 8, Mortant 10, Mijovic 18, Vrabac 15, Neri 9, Legrand 0

Brussels: (30 op 59 shots, waarvan 12 op 29 driepunters , 13 op 19 vrijworpen, 22 fouten) HAZARD 5, ZYLKA 24, LLORENTE 10, TUMBA 5, PIPIRAS 7, Proleta 21, Ekamba 6, Tabu 6, Gutenius 1