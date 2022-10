Duikers moeten schade aan Krimbrug opmeten, Oekraïne zegt dat Rusland zelf ontploffing veroorzaakte

Een dag na de brand op de Krimbrug rijden er weer auto’s over een deel van de brug. Duikers zullen in kaart brengen hoe groot de schade aan de spoor- en autobrug, die de verbinding vormt tussen de Krim en Rusland, precies is.

Het is Rusland menens om zo snel mogelijk in kaart te brengen wat er precies gebeurd is op de Krimbrug en hoe groot de schade is. Zaterdagochtend vond daar een ontploffing plaats, waardoor zeven treinwagons in brand schoten en delen van het wegdek instortten en waardoor volgens het Russisch nationaal parket drie mensen om het leven kwamen.

Zaterdagavond reden er al opnieuw auto’s en treinen over de brug, zij het voorzichtig. Dat maakte het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken duidelijk met een video op Twitter, waarop je auto’s ziet rijden op het deel van de brug dat al opnieuw toegankelijk is.

Duikers zullen zondagochtend rond 6 uur lokale tijd in kaart beginnen te brengen hoe groot de schade aan de brug is, liet vicepremier Marat Khusnullin weten. Zij zullen onder en boven het water bekijken hoe groot de schade is en welke ingrepen er nodig zullen zijn om alles weer te herstellen. Zij zouden tegen het einde van de dag klaar moeten zijn met het in kaart brengen, zo zei hij nog.

“De situatie is beheersbaar”, zei de door het Kremlin geïnstalleerde gouverneur van de geannexeerde Krim, Sergei Aksjonov, ook nog. “Leuk is het niet, maar het is niet fataal. Er zijn natuurlijk gevoelens getriggerd en er is een gezond verlangen om wraak te nemen.” Intussen is er wel voldoende brandstof en voedsel aanwezig om minstens een maand verder te kunnen, klonk het.

Met de vinger wijzen

Intussen is het nog steeds niet duidelijk wie achter de aanslag op de brug zit, die gepleegd werd met een vrachtwagen die tot ontploffing gebracht werd. Volgens Oekraïne zitten de Russen er waarschijnlijk zelf achter. Rusland had de hand in de explosie, suggereert het kabinet van de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

De ontploffing is het resultaat van een interne machtsstrijd in Moskou, stelt Kiev. “Opgemerkt moet worden dat de ontplofte vrachtwagen, volgens alle aanwijzingen, de brug vanuit Russische kant is opgereden. Het is dus in Rusland waar de antwoorden moeten worden gezocht. Dit alles wijst duidelijk op een Russisch spoor”, zei een adviseur van Zelenski.

Vanuit Rusland wordt dan weer richting Oekraïne gewezen, al blijft stoere oorlogstaal voorlopig uit. Verrassend, want Rusland heeft in het verleden al meermaals gedreigd met wraak als er een aanval op de brug zou komen.

De Russische president Vladimir Poetin heeft per decreet een betere beveiliging van de belangrijke Krimbrug bevolen. Poetin gaf in hetzelfde decreet ook opdracht de leidingen en installaties die de Krim van aardgas en stroom voorzien, beter te bewaken. De Russische veiligheidsdienst FSB wordt verantwoordelijk voor de opgevoerde veiligheidsmaatregelen.

