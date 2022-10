Hoogstraten

Het was zaterdagochtend schrikken voor Mathias Van Dyck en zijn vrouw Nele. Een tankwagen gevuld met 30.000 liter melk kantelde vlak voor hun woning in de Hinnenboomstraat in Hoogstraten. De tank scheurde en een deel van de melk stroomde in de kelder van het huis. “We nemen de chauffeur niets kwalijk, hij rijdt hier elke week langs.”