Steeds meer wanbetalers lopen tegen lamp bij douane: “Gevallen waarbij manifeste onwil is om te betalen”

Sinds 1 januari 2017 worden de slimme camera’s van de douane gevreesd door wanbetalers in ons land. De ANPR­-camera’s, die de nummerplaten van voorbijrijdende wagens kunnen scannen, zijn sindsdien namelijk aangesloten op een database met personen en bedrijven die achterstallige boetes op hun naam hebben. De intrede van de slimme camera’s was meteen een succes, want in het eerste jaar werd 1,7 miljoen euro aan achterstallige boetes geïnd.

Ook in 2018 ging het om een bedrag van 1,7 miljoen euro, daarna ging het bedrag omlaag. Zo werd er in 2019 nog 1,2 miljoen euro gerecupereerd en in 2020 1,1 miljoen euro. Sinds 2021 kennen de cijfers echter een forse piek. Vorig jaar werden in totaal 3.686 achterstallige boetes geïnd, goed voor een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro.

Ook in 2022 lijkt het dezelfde weg op te gaan. Eind augustus waren er namelijk al 2.246 inningen, ter waarde van 1,7 miljoen euro, genoteerd. “Belangrijk om weten, is het feit dat het hier niet zomaar om een openstaande boete gaat”, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. “We spreken echt van manifeste onwil om te betalen. Alle mensen in de database hebben dan ook minstens drie waarschuwingen gekregen en doorgaans sleept het dossier al vele maanden aan. Soms zelfs een jaar.”