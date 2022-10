Noor Gustav Iden is de beste in Ironman Hawaï, Pieter Heemeryck beste Belg op plek 34

De Noor Gustav Iden heeft zaterdag de Ironman in Hawaï gewonnen. De 26-jarige Scandinavische triatleet won in een recordtijd van 7u40’24” na 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km hardlopen.

De tweevoudig wereldkampioen Ironman 70.3, die in Kona debuteerde, versloeg de Fransman Sam Laidlow die tot kilometer 36van de marathon aan de leiding lag en zijn landgenoot Kristian Blummefelt, de titelverdediger.

Laidlow bleef de hele tijd aan kop staan, zowel bij het zwemmen als bij het fietsen, waar hij een geweldige prestatie leverde en in 4u04’36” het vorige parcoursrecord van de Australiër Cameron Wurf (4u09’06”) verbeterde. Iden en Blummenfelt, die meer dan 6 minuten na de Fransman van hun fiets stapten, maakten dat beetje bij beetje goed. Blummenfelt, de olympisch kampioen, moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats op het podium, dat volledig was samengesteld uit debutanten in Hawaï. Met zijn tijd van 7u40’24” klopt Iden de voormalige beste tijd van de Duitser Jan Frodeno in 2019 in Hawaï (7u51’13”).

Geen Belgische rol van betekenis

De twee ingeschreven Belgische profs konden geen rol van betekenis spelen in de race. Pieter Heemeryck viel bij de tweede overgang terug naar de 34ste plaats. Een geblokkeerde rug werd de Leuvenaar in de marathon fataal. Kenneth Vandendriessche eindigde als 37e, in 8u34’56”, ruim 54 minuten achter Iden.

De vrouwenrace, voor het eerst in Hawaï gescheiden van de mannenrace, werd donderdag gewonnen door de Amerikaanse Chelsea Sodaro, triatlete van het Belgische BMC Pro Triathlon Team’, in 8u33’46”, voor de Britse Lucy Charles-Barclay (8u41’37”) en de Duitse Anne Haug (8u42’22”).