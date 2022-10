Filippo Ganna heeft het werelduurrecord naar een next level gebracht. De Italiaan trapte zaterdagavond in het Zwitserse Grenchen maar liefst 56,792 kilometer bij elkaar in de tijdspanne van een uur en deed daarmee meer dan een kilometer beter dan zijn voorganger Dan Bigham. En ook bijna een halve kilometer beter dan Chris Boardman in 1996 op zijn futuristische machine. Dit was met voorsprong ‘the UCI best human effort’.