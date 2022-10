Wat een afgang: herboren Michael van Gerwen verkoopt wereldkampioen darts Peter Wright ongezien pak slaag

Michael van Gerwen (PDC 3) speelt zondag de finale van de World Grand Prix Darts. De Nederlander was in de halve eindstrijd veel te sterk voor wereldkampioen Peter Wright (PDC 1). Het werd 4-0.

‘Snakebite’ had in de kwartfinales nog Dimitri Van den Bergh verslagen na een ware thriller. Maar tegen ‘Mighty Mike’ had de Schot nauwelijks iets in de pap te brokken. Van Gerwen schoot als een kanon uit de startblokken met een finish van 167 en keek eigenlijk niet meer om. Hij zou uiteindelijk slechts één leg verliezen (12-1) en een zevende finaleplek boeken met een droge 4-0 pandoering.

In die finale neemt Van Gerwen het op tegen Nathan Aspinall. De Engelsman, nummer 13 van de wereld, was enigszins verrassend met 4-2 te sterk voor Gerwyn Price (PDC 2).