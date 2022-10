Oostende wint spannende topper bij Kangoeroes Mechelen

In een aangename eerste kwart nam Belgisch Speler van het Jaar Wen Mukubu Kangoeroes Mechelen meteen op sleeptouw. Mukubu dropte driepunters, had fysiek impact en leidde de Maneblussers naar een 9-5 bonusje. Oostende reageerde alert en zag Vrenz Bleijenberg met driepunters uitpakken. Bij 17-18 nam de kustploeg de leiding over. Er was veel intensiteit maar verdedigend lieten beide ploegen steken vallen. Oostende zag na het eerste kwart (22-27) Servaas Buysschaert dunken, Pierre-Antoine Gillet scoren en na 30-31 was bij 32-39 de eerste kloof in het voordeel van Oostende een feit. Kangoeroes Mechelen reageerde via Mattias Palinckx, Joppe Mennes en Brian Fobbs: 40-40. Breein Tyree leidde Oostende halfweg e na 43-45 toch naar een 47-52 voorsprong halfweg.

Kangoeroes Mechelen toonde in de derde periode veel karakter en kwam na een bom van Domien Loubry bij 56-55 opnieuw op voorsprong. Breein Tyree rondde enkele fast-breaks van Oostende echter spectaculair af: 60-66. Larry Thomas lukte voor Kangoeroes Mechelen een “vierpunter” (driepunter en bonus vrijworp) en Kangoeroes Mechelen sloot het derde kwart slechts af met een 71-72 achterstand. DeAndre Davis dropte een verre bom (76-77) maar drie opeenvolgende balverliezen deden pijn voor Kangoeroes Mechelen. Keye van der vuurst en Tr’Shawn Thurman zorgden snel voor 76-82 in het voordeel van Oostende. De kustploeg verzilverde zijn momentum en liep weg naar 79-86. Joppe Mennes dunkte heerlijk en scoorde na een aanvallende rebound: 83-89. In een prangende eindfase behield Oostende wel het overzicht en ging het met vrijworpen van onder meerTre’Shawn en Vrenz Bleijenbergh en na 87-95 naar winst.

Kangoeroes Mechelen-Oostende 91-97

Kwarts: 22-27, 25-25, 24-20, 20-25

Kangoeroes Mechelen: Davis ,12 Loubry 10, Mukubu 16, Van Buggenhout 4, Mennes 11, Fobbs 11, Foerts 0, Palinckx 12, Thomas 5, Aririguzoh 10

Oostende: Buysse 2, Tyree 17, Van der vuurst 9, Bleijenbergh 11, Buysschaert 15, Thuman 13, Bratanovic 10, Djordjevic 8, Gillet 8, Troisfontaines 4