Die mist hij niet vaak (nooit eigenlijk): Hans Vanaken knalt niet te missen kans huizenhoog over doel tegen Westerlo

Club Brugge kreeg op de elfde speeldag in de Jupiler Pro League promovendus Westerlo over de vloer in Jan Breydel. Trainer Carl Hoefkens gaf enkele spelers rust na de Europese triomf tegen Atlético Madrid, maar Hans Vanaken startte wel in de basis. De kapitein van blauw-zwart liet voor rust echter een kans liggen die hij normaal gezien niet zou laten liggen.