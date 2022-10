OVERZICHT BENE-League. Pelt, Bocholt en Aalsmeer nemen het over van Lions

De topper van de zevende speeldag was zonder enige twijfel het duel tussen Nederlands kampioen Aalsmeer en Lions. Leider Limburg Lions verdedigde in de algemene rangschikking een voorsprong van één punt. Aalsmeer, dat aan de rust leidde met 16-13, hield ook in de tweede helft stand en bracht een 32-29-voorsprong veilig over de ronden.

Aalsmeer neemt dus de leidersplaats over maar moet die voorlopig delen met Sporting Pelt en Achilles Bocholt. De twee Limburgse clubs speelden op verplaatsing tegen respectievelijk Tachos en Bevo. De twee Nederlandse clubs bengelden met nul punten onderaan het klassement. ‘Niets om ons zorgen over te maken’, moeten ze bij Pelt en Bocholt gedacht hebben maar gemakkelijk was anders. Pelt keek aan de rust tegen een 13-12-achterstand aan, maar zette in de tweede helft orde op zaken en won met 21-32.

Een punt voorsprong op Lions

Bocholt was drie minuten voor tijd nog op achtervolgen aangewezen maar Claessens besliste met twee doelpunten op cirkel de wedstrijd alsnog in het voordeel van de Belgen, 24-26. Aalsmeer, Pelt en Bocholt hebben na zeven speeldagen één punt voorsprong op Lions, Volendam, dat vlotjes de maat nam van Eupen volgt op twee punten op de vijfde plaats.

Hubo Handbal opende het seizoen met vier overwinningen op rij maar is intussen ook al aan zijn derde nederlaag toe. Tegen Hurry Up hield de fusieploeg één helft stand maar werd na de rust op alle fronten overklast. De 43-28-verliescijfers stemmen tot nadenken. Visé boekte tegen Atomix zijn vierde opeenvolgende overwinning. (ik)