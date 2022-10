Kirsten Flipkens misloopt aan de zijde van dubbelpartner Siegemund finale dubbelspel in Tsjechië

Aan de zijde van de Duitse Laura Siegemund, waarmee ze het vierde reekshoofd vormde, werd ze verslagen door de Amerikaanse tandem Catherine McNally en Alycia Parks met 4-6, 6-1 en 10/7.

De 36-jarige Flipkens ging na Wimbledon op pensioen in het enkelspel, maar is nog steeds actief in het dubbelspel. Ze telt vijf titels in het dubbel.

Op de recente US Open bereikte ze nog de kwartfinales in het vrouwendubbel en de finale in het gemengd dubbel.