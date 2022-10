Filippo Ganna is de nieuwe uurrecordhouder: “Zolang niemand mij het record afneemt, doe ik het nooit meer”

En of hij blij was, Filippo Ganna (­26). De Italiaan van Ineos Grenadier bracht het werelduurrecord naar 56,792 meter, meer dan een kilometer verder dan de 55,548 van zijn voorganger Dan Bigham. “Heel even dacht ik dat de grens van 57 kilometer haalbaar was maar de laatste tien minuten was het echt afzien.”

Beter dan Dan Bigham, beter ook dan Chris Boardman toen die in 1996 met een nu niet meer toegestane aërodynamische fiets het werelduurrecord aanviel en op 56,375 meter eindigde. “Ik wist ’s ochtends al dat ik een goede dag had”, reageerde de nieuwe werelduurrecordhouder na afloop. “Dit gevoel had ik bijvoorbeeld in Australië, bij het WK tijdrijden, nooit gehad. Mijn poging liep ook zoals ik had verwacht. Heel even dacht ik dat de grens van 57 kilometer haalbaar was. Helaas moest ik in de slotfase wat inbinden. Toch denk ik dat ik er alles heb uitgehaald en dat ik echt niet beter kon.”

Feestje bouwen! — © EPA-EFE

Ganna startte defensief en boekte zijn winst in het tweede deel van zijn poging. “Ik denk dat ik mentaal een van mijn sterkste prestaties heb geleverd”, klonk het. “Ik was echt sterk in het hoofd. Na een half uur koers dacht ik maar één ding: versnellen. Enkel de laatste tien minuten waren er teveel aan. Ik was constant op zoek naar een comfortabele positie op de fiets. Toen telde nog maar één ding: aankomen.”

Vreugde? Ja! Pijn? Evenzeer! “En dat is niet voor herhaling vatbaar”, grijnsde Ganna. “Zolang niemand mijn record afneemt, doe ik het niet meer. Dat ik hiermee op een lijstje met Merckx en Wiggins kom! Leuk maar dan enkel als werelduurrecordhouder mag ik naast hen staan. Hun palmares is zoveel grootser dan het mijne. Ik ben al blij met wat ik vandaag heb bereikt.”

Zijn collega’s van het Italiaanse baanteam met wie hij in Tokio olympisch goud behaalde in de ploegenachtervolging, waren van de partij, net als Ineos-ploegmaat en tevens olympisch kampioen Elia Viviani. Zij trakteerden Ganna na afloop op een champagnedouche.

“Sorry voor mijn woordgebruik maar het zijn bastardi, smeerlappen”, aldus de Italiaan. “Een feestje bouwen zal er niet inzitten. Daarvoor ben ik momenteel een beetje te moe. En er wacht ons volgende week nog het WK op de baan in Parijs.”

Ganna in actie! — © EPA-EFE

Met zijn werelduurrecord zet Ganna een aangenaam punt achter een wisselvallig seizoen. “Sommige doelen heb ik bereikt, andere dan weer niet”, sprak de italiaan. “Maar dit geeft me toch een goed gevoel.”