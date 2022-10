Een WK gravel om snel te vergeten voor Nederlandse dames: geen deelname na lelijke val en diskwalificatie na aanname van bidon

De Nederlandse vrouwenploeg trok met zijn vieren richting het Italiaanse Veneto om daar mee te dingen voor de regenboogtrui op het WK gravel. Aan de start zouden er uiteindelijk maar drie dames verschijnen, nadat Maaike Coljé vrijdag op training hard op haar gezicht viel en naar het ziekenhuis gevoerd moest worden. “Ik kan me alleen herinneren dat ik mijn laatste voorbereiding voor de wedstrijd aan het maken was, waarna ik vijf uur later wakker werd in het ziekenhuis. Ik heb geen idee wat er gebeurd is, maar zo te zien ben ik zeer hard gevallen”, vertelde Coljé bij In de Leiderstrui.

Puck Moonen, haar Nederlandse collega, zei dan weer dat ze Coljé “niet meer herkende op een foto” en “dat ze heel lang knock out is geweest”. Coljé zou schaafwonden en een aantal breuken opgelopen hebben in haar gezicht. Een MRI-scan moet nog voor de nodige diagnoses zorgen.

Diskwalificatie na debacle met bidon

Tessa Neefjes kwam op haar beurt wel aan de start, reed het volledige WK mee maar werd na afloop gediskwalificeerd door de wedstrijdleiding. Reden? De Nederlandse zou een bidon aangenomen hebben in een zone waar dat niet toegelaten is. “Blijkbaar nam ik een bidon aan waar dat niet mocht, waarna er zo’n motor langs me kwam gereden”, aldus Neefjes na afloop. “Ik gaf hem die bidon vol terug om te laten zien dat ik er niet uit gedronken had. Vervolgens kwam de motor naast me rijden en reed die me bijna van de weg af”, ging de Nederlandse verder, die haar diskwalificatie nog probeerde aan te vechten maar zonder succes.

Ook op het voorbije WK wielrennen op de weg kende de Nederlandse ploeg veel pech. Annemiek van Vleuten kwam in de mixed relay zwaar ten val waardoor ze een breuk in haar elleboog opliep. Uiteindelijk weerhield dat er haar niet van om alsnog wereldkampioen te worden. Bij de mannen was er dan weer de opgave van Mathieu van der Poel na 30 kilometer in de wegrit nadat hij ’s nachts een tijd in de cel zat omwille van het intussen bekende hotelincident.