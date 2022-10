Schaatsster Sandrine Tas trekt goeie lijn door bij openingswedstrijd in Inzell, maar: “Nog getwijfeld om te starten”

Sandrine Tas is tijdens internationale openingswedstrijden in het Zuid-Duitse schaatsoord Inzell op de 1000 meter als zesde geëindigd. Tas klokte zaterdag een tijd van 1:19.71. In een veld van 32 rijdsters won de Nederlandse sprintster Femke Kok in 1:16.33.

Tas maakt deel uit van een internationale trainingsgroep met de Australiër Daniel Greig als coach. Greig is een vroegere schaatser, maar heeft ook als inline skater een geduchte reputatie. Het team heeft tot dusver geen sponsor. De schaatsers moeten de trainingsstage in Inzell dus zelf bekostigen.

“Omstandigheden waren heel zwaar. Traag ijs en koud”, aldus Tas. “Kort voor de wedstrijd ook nog even getwijfeld om niet te starten want niet helemaal 100% gezond. Paar slechte nachten gehad. Maar ik heb er het beste proberen van te maken. En ik sta wel zeker tussen de mensen. Dus dat valt dan nog wel mee. Maar alle tijden zijn dus behoorlijk traag. Eerste van het seizoen is altijd lastig.”

© AP

Het optreden van oud-wereldkampioene skeeleren Tas in Inzell volgt een week na haar eerste overwinning op de schaatsen. In Heerenveen zegevierde de Oostendense in een wedstrijd van de Nederlandse massastartcompetitie. Ervaren massastarters als olympisch kampioene Irene Schouten en oud-wereldkampioene Marijke Groenewoud waren echter afwezig.

Bij een eerdere wedstrijd in die competitie werd Tas, die zich in Friesland heeft gevestigd, zevende. De komende weken zijn er voor de massastartcompetitie wedstrijden in Deventer en Heerenveen. Tas ziet de massastart als haar favoriete discipline. Als ervaren inline skater is ze gewend in een peloton te rijden.