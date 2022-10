Limburg neemt afscheid van Muziekodroom op laatste Play-festival

Ook zangeres Fenne Kuppens van Whispering Sons droomt mee: “We maken er een dik feest van vanavond, ondanks het dubbele gevoel. Ik heb ongelofelijk veel mooie herinneren aan deze plek. Momenteel maken we ons op voor de laatste soundcheck, straks gaan we alles geven.”

Zangeres Fenne Kuppens — © Sven Dillen

Meer dan twintig jaar lang was Muziekodroom het kloppend hart van de Limburgse muziekscene met repetitieruimtes voor jonge bands en leuke concerten, maar vanaf januari 2023 gaat de muziektempel in sluimermodus. Omdat de kosten van de infrastructuur en de personeelsleden te hoog oplopen, is het openhouden van MOD niet meer rendabel. Het nakende einde van Muziekodroom werd eind augustus bekendgemaakt en sloeg in de Limburgse muziekscène in als een bom. “Ik hoop heel erg dat dit een soort noodkreet is, dat er mogelijk nog een nieuwe doorstart komt, want Hasselt zonder Muziekodroom, dat kan ik me gewoon niet voorstellen”, liet Stijn Meuris optekenen.