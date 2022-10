Filippo Ganna verpulvert werelduurrecord met wat hulp uit Limburg

De Italiaan Filippo Ganna (26) heeft in het Zwitserse Grenchen het werelduurrecord gebracht naar 56,792. De tweevoudig wereldkampioen tijdrijden deed ruim beter dan zijn voorganger en ploegmaat/-leider Dan Bigham die zijn record na amper twee maanden alweer kwijt is. En ook een stukje Limburg heeft zijn deel in het record van de Italiaanse renner.

Zestig kilometer in zestig minuten, voorspelde Victor Campenaerts, voormalig houder van het werelduurrecord. De Antwerpenaar kwam later nog wel op zijn woorden terug want zestig minuten lang aan een snelheid van zestig kilometer per uur, dat leek zelfs voor Ganna te hoog geambieerd.

© EPA-EFE

Dat het record van Campenaerts van de tabellen werd geveegd door Dan Bigham, een vrij onbekende Brit die voor Ineos Grenadier werkt als technisch adviseur, was al een teken dat het nog veel verder zou moeten kunnen. Dat Ganna drie weken geleden op het WK tijdrijden in Wollongong slechts zevende werd, na twee opeenvolgende wereldtitels, was niet meteen een teken van grootse conditie.

Maar de piste is de weg niet. Ganna is een geboren pistier. Dat bleek al bij zijn start. Ganna nam al snel twee seconden voorsprong op het schema van Bigham. Een voorbarige start, zo bleek. Ganna zocht naar zijn ritme en telde na een kwartier fietsen zowaar een achterstand van drie seconden op zijn adviseur. Was er een negatieve verrassing in de maak? Neen, Ganna versnelde en dook met zijn rondetijden onder de grens van de zestien seconden. De opgelopen achterstand werd in geen tijd goedgemaakt en na een half uur fietsen telde de Italiaan al tien seconden voorsprong op het schema van zijn ‘performance manager’.

Vanaf dan was het niet meer de vraag of Ganna het record zou breken, wel op welke afstand hij zou eindigen. De magische grens van 56 kilometer leek alvast binnen bereik, het record met een aërodynamische fiets van Chris Boardman (56,375km) kwam plots ook binnen handbereik.

Limburgs tintje

Ganna deed wat iedereen verwachtte: vliegen! Zijn rondetijden na veertig minuten waren bijna een seconde sneller dan zijn tijden in het eerste kwartier. De Italiaan had zijn poging duidelijk goed ingedeeld en bleef in het tweede wedstrijdgedeelte almaar versnellen.

De meegereisde tifosi zorgden voor een helse sfeer en ook ploegmaat en olympisch kampioen Elia Viviani moedigde Ganna aan. Met succes! La Bestia bleef maar doorstomen maar slaagde er net niet in de grens van de 57 kilometer te slopen.

Er zit ook een Limburgs tintje aan het werelduurrecord van Ganna. Zijn aeropak is op maat ontworpen en vervaardigd door het Limburgse Bioracer dat het onder meer helemaal afstemde op de racepositie van Ganna, voor de nodige compressie rond de beenspieren zorgt en een getapete naadtechnologie toepaste om de aerodynamische nadelen van traditionele naden te elimineren.